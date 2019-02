Marseille: Tsonga à la trappe !

Vainqueur à trois reprises dans la cité phocéenne (2009, 2013, 2017), Jo-Wilfried Tsonga s'est incliné dès son entrée en lice à Marseille ce mardi soir, victime d'Andrey Rublev.

Dans un match entre deux joueurs qui valent bien mieux que leur classement actuel (112e contre 115e), le Manceau a cédé en trois sets alors qu'il avait remporté la première manche (2-6, 6-4, 6-2).

C'est un nouveau coup dur pour les organisateurs de l'Open 13, qui perdent une nouvelle tête d'affiche française après le forfait de Gaël Monfils (poignet).

Patience pays



