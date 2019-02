Stefanos Tsitsipas a pris le meilleur sur David Goffin en demi-finale de l'Open 13 de Marseille. Le Grec, tête de série n°1 du tournoi, s'est imposé en deux sets (7-6 [1], 6-2) et disputera dimanche sa première demi-finale de la saison, face au Kazakh Mikhail Kukushkin, tombeur du Français Ugo Humbert.

Title no.2 on the way? @StefTsitsipas will play Kukushkin in the Marseille final after racing past Goffin 7-6 6-2.#Open13 pic.twitter.com/MbtY8drJqj