Marseille: Shapovalov passe à la trappe

Comme si les disparitions prématurées du tableau marseillais de Gaël Monfils, forfait, et Jo-Wilfried Tsonga, éliminé au 1er tour, ne suffisaient pas, les organisateurs de l'Open 13 Provence ont perdu mercredi une nouvelle tête d'affiche avec l'entrée en lice ratée du jeune Denis Shapovalov. La tête de série n°4 partait avec l'avantage des pronostics face au Kazakh Mikhail Kukushkin, 50e joueur mondial, pourtant capable d'écarter le grand Espoir canadien, auteur de 18 aces, en 2 manches sèches et 1h22 de jeu (6-4, 7-6 [4]). Kukushkin est donc le premier qualifié pour les quarts de finale ; il affrontera le vainqueur du match opposant l'Italien Matteo Berrettini au Russe Andrey Rublev, respectivement tombeurs de Jérémy Chardy et Tsonga.