Marseille : Lestienne dans le tableau final

Parmi les trois Français engagés ce lundi dans le dernier tour des qualifications, Constant Lestienne est le seul à avoir gagné son billet pour le tableau final de l’Open 13 Provence. Le 168e joueur mondial de 26 ans s’est défait de l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky (7-5, 1-6, 7-5). Mardi, il affrontera au premier tour à Marseille… Sergiy Stakhovsky, ce dernier ayant bénéficié du statut de « Lucky loser », après le forfait du Coréen Hyeon Chung. Le demi-finaliste de l'Open d'Australie en 2018 souffre du dos. Un peu plus tôt, Maxime Janvier et Grégoire Barrere avaient été battus, respectivement par Simone Bolelli et Egor Gerasimov, lors du dernier match avant d'accéder au tableau.