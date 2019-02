Stefanos Tsitsipas a remporté ce dimanche le tournoi de Marseille, vainqueur en finale du coriace Kazakh Mikhail Kukushkin.

Le Grec de 20 ans s’est imposé en deux sets accrochés et deux heures de jeu (7-5, 7-6). Il s’adjuge là son deuxième titre ATP après Stockholm en 1998.

And the winner is... @StefTsitsipas #ATPNextGen star defeats #MikhailKukushkin 7-5 / 7-6 (7-5) and wins his second title#Open13Provence pic.twitter.com/Hdn4CZ45a0