Marseille: Ça passe aussi pour Humbert 

Après la qualification plus tôt du lucky-loser Grégoire Barrère, un autre jeune joueur français, Ugo Humbert (20 ans), a su se montrer ce mercredi à la hauteur de son invitation et décroche à son tour son billet pour les 8e de finale du tournoi de Marseille. Le Messin, opposé au Letton Ernests Gulbis, tombé aujourd'hui au 84e rang mondial et vainqueur dans la cité phocéenne en 2014, l'emporte en 2 manches et 1h35 de jeu (6-3, 7-6 [3]) avec un seul break dans le premier set, avant de se montrer le plus solide dans le jeu décisif. Il faudra confirmer au prochain tour face au Croate Borna Coric (n°2), qui fera son entrée dans cet Open 13 Provence contre le 75e joueur au classement ATP.