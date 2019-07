Mahut: "J'ai besoin de discuter avec Herbert"

Finaliste de Wimbledon en compagnie d'Edouard Roger-Vasselin, Nicolas Mahut a fait le point sur son calendrier à venir pour les prochaines semaines.

"Ce qui était prévu avant Wimbledon, c’est que je joue Washington et Montréal avec Édouard, et je devais retrouver Pierre-Hugues (Herbert, son partenaire habituel) à Cincinnati (du 10 au 18 août). Mais-là, je dois me poser et en discuter avec mes entraîneurs. Je dois aussi échanger avec Pierre-Hugues", indique l'Angevin dans un entretien accordé à Ouest-France.

Mahut avait mal vécu le fait de voir Herbert, qui avait renoncé à jouer le double à Londres pour se concentrer sur le simple, changer d'avis pour faire la paire avec Andy Murray. Les deux hommes, qui ont remporté ensemble les quatre tournois du Grand Chelem, ont besoin d'une discussion. "Ma réflexion porte sur la fin de saison, et sur l’année à venir. C’est une vision à long terme. J’ai besoin de discuter avec Pierre-Hugues. On ne s’est pas vu du tout pendant Wimbledon, nous avons besoin de nous voir pour faire le point. Et ainsi nous projeter sur les prochains mois", explique Mahut, dont le grand objectif est le Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.