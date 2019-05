Madrid: Zverev perd son titre

Vainqueur l’an dernier du Masters 1 000 madrilène, Alexander Zverev ne défendra pas son titre dans la capitale espagnole.

L’Allemand, troisième mondial, a subi la loi, vendredi en quarts de finale, de Stefanos Tsitsipas, huitième au classement ATP et vainqueur en trois manches et 2h10 de jeu (7-5, 3-6, 6-2).

Le Grec, récent vainqueur à Estoril, connaîtra l’identité de son adversaire à l’issue du match entre Rafael Nadal et Stan Wawrinka.

The defending champion is out!



@StefTsitsipas defeats Alexander Zverev 7-5, 3-6, 6-2. | #MMOPEN pic.twitter.com/AESwUDuVSb