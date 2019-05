Madrid: Thiem domine Fognini

C'était un duel entre les vainqueurs des deux principaux tournois sur terre battue du début de saison. Et c'est Dominic Thiem, vainqueur il y a 10 jours à Barcelone, qui a pris le meilleur sur le lauréat de Monte-Carlo, Fabio Fognini, dans une rencontre de grande qualité.

Vainqueur en deux sets (6-4, 7-5), l'Autrichien se hisse en quarts de finale où il retrouvera Roger Federer ou Gaël Monfils.

The Thiem Machine rolls into the QFs!



The World No.5 wins a hard-hitting contest with Fabio Fognini 6-4 7-5.#MMOpen pic.twitter.com/gG3Mj2X4ak