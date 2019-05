Madrid: Retour gagnant pour Gasquet, 6 mois après

Après un peu plus de six mois d’absence, Richard Gasquet, qui n’avait plus disputé le moindre match sur le circuit depuis le Masters 1000 parisien fin octobre, s’est imposé contre Alejandro Davidovich Fokina lundi soir à Madrid (7-5, 7-6[5] en 1h57).

Cette victoire face au jeune Espagnol de 19 ans, demi-finaliste à Estoril la semaine dernière, permet à Gasquet, opéré d’une hernie inguinale à la mi-janvier et retombé au 39e rang mondial, de s’offrir un deuxième tour de prestige face à Roger Federer, mardi.