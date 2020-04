Madrid Open Virtual Pro : Touché au dos, Nadal reporte son deuxième match à mardi

Results Day 1⃣ @atptour

Group 1

🇪🇸Nadal d. 🇨🇦Shapovalov 4-3(3)

🇬🇧Murray d. 🇫🇷Paire 3-1



Group 2

🇦🇷Schwartzman d. 🇪🇸Ferrer 4-3(4)

🇦🇷Schwartzman d. 🇺🇸Isner 3-1



Group 3

🇬🇷Tsitsipas d. 🇮🇹Fognini 3-0

🇮🇹Fognini d. 🇺🇸Tiafoe 4-3(4)



Group 4

🇧🇪Goffin d. 🇫🇷Pouille 3-1#PlayAtHome 🎮



Première journée compliquée pour les Français

Visiblement, pour disputer ce Madrid Open Virtual Pro, il faut être en pleine possession de ses moyens physiques. C'est ce qu'il a manqué, semble-t-il, à Rafael Nadal. En effet, vainqueur de Denis Shapovalov plus tôt dans la journée au tie-break (4-3), l'Espagnol, touché au dos, a dû renoncer à son deuxième duel, caritatif cette fois et contre DjMaRiiO, finalement reporté à mardi., l'épreuve a bien failli perdre un deuxième grand nom de la petite balle jaune. D'ailleurs, Feliciano Lopez, le directeur du tournoi, s'est exprimé à ce sujet : « Je ne sais pas s'il faisait des exercices physiques, ou pas, mais Rafa était inquiet de sa blessure. On l'a eu au téléphone et il nous a demandé à reporter son match à demain (mardi). » D'ici là, le numéro deux mondial va donc devoir tenter de récupérer, au mieux.En attendant, les premiers rencontres de l'épreuve avaient lieu ce lundi. Dans le groupe 1, outre Nadal, Andy Murray a disposé du Français Benoît Paire (3-1). Dans le groupe 2, Diego Schwartzman a battu David Ferrer (4-3 (4)), mais également John Isner (3-1). Dans le groupe 3, Fabio Fognini s'est incliné contre Stefanos Tsitsipas (3-0), avant de se rattraper face à Frances Tiafoe (4-3).Chez les dames, dans le groupe 1, Belinda Bencic et Fiona Ferro ont gagné, respectivement face à Carla Suarez Navarro (3-1) et Karolina Pliskova (3-0). Dans le groupe 2, carton plein pour Sorana Cirstea, vainqueur de Johanna Konta (3-0), qui s'est rattrapée ensuite face à Victoria Azarenka (4-2), et Elina Svitolina (4-2). Dans le groupe 3, Caroline Wozniacki a battu Kristina Mladenovic (4-2). Enfin, dans le groupe 4, Kiki Bertens a eu le dernier mot, contre Angelique Kerber (3-0), alors que la rencontre entre Donna Vekic et Eugenie Bouchard a été interrompue, en raison de problèmes techniques. La Canadienne menait alors 1-0.