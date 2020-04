Results Day 1⃣ @atptour

Group 1

🇪🇸Nadal d. 🇨🇦Shapovalov 4-3(3)

🇬🇧Murray d. 🇫🇷Paire 3-1



Group 2

🇦🇷Schwartzman d. 🇪🇸Ferrer 4-3(4)

🇦🇷Schwartzman d. 🇺🇸Isner 3-1



Group 3

🇬🇷Tsitsipas d. 🇮🇹Fognini 3-0

🇮🇹Fognini d. 🇺🇸Tiafoe 4-3(4)



Group 4

🇧🇪Goffin d. 🇫🇷Pouille 3-1#PlayAtHome 🎮



Première journée compliquée pour les Français

Feliciano Lopez n'a pas manqué son coup ! Le directeur du tournoi de Madrid, dont une version virtuelle a démarré ce lundi, a piégé tout le monde après avoir annoncé une blessure de Rafael Nadal... qui n'était pas réelle. Vainqueur de Denis Shapovalov plus tôt dans la journée au tie-break (4-3), l'Espagnol, annoncé comme étant touché au dos, a dû renoncer à son deuxième duel, caritatif cette fois et contre DjMaRiiO, finalement reporté à mardi. Vingt-quatre heures après le forfait de Gaël Monfils, pour des problèmes de droits entre plateformes de streaming, l'épreuve a bien failli perdre un deuxième grand nom de la petite balle jaune. D'ailleurs, Feliciano Lopez, le directeur du tournoi, s'est exprimé à ce sujet : « Je ne sais pas s'il faisait des exercices physiques, ou pas, mais Rafa était inquiet de sa blessure. On l'a eu au téléphone et il nous a demandé à reporter son match à demain (mardi). » Quelques heures après cette déclaration, Feliciano Lopez a confirmé que tout cela n'était... qu'une blague.En attendant, les premiers rencontres de l'épreuve avaient lieu ce lundi. Dans le groupe 1, outre Nadal, Andy Murray a disposé du Français Benoît Paire (3-1). Dans le groupe 2, Diego Schwartzman a battu David Ferrer (4-3 (4)), mais également John Isner (3-1). Dans le groupe 3, Fabio Fognini s'est incliné contre Stefanos Tsitsipas (3-0), avant de se rattraper face à Frances Tiafoe (4-3). Enfin, dans le groupe 4, David Goffin est venu à bout de Lucas Pouille (3-1). Chez les dames, dans le groupe 1, Belinda Bencic et Fiona Ferro ont gagné, respectivement face à Carla Suarez Navarro (3-1) et Karolina Pliskova (3-0). Dans le groupe 2, carton plein pour Sorana Cirstea, vainqueur de Johanna Konta (3-0), qui s'est rattrapée ensuite face à Victoria Azarenka (4-2), et Elina Svitolina (4-2). Dans le groupe 3, Caroline Wozniacki a battu Kristina Mladenovic (4-2). Enfin, dans le groupe 4, Kiki Bertens a eu le dernier mot, contre Angelique Kerber (3-0), alors que la rencontre entre Donna Vekic et Eugenie Bouchard a été interrompue, en raison de problèmes techniques. La Canadienne menait alors 1-0.