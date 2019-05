Madrid: Nishikori, que c'était laborieux !

Comme à Monte-Carlo, où il avait raté son retour sur terre en se laissant surprendre par Pierre-Hugues Herbert, Kei Nishikori, après avoir atteint le dernier carré à Barcelone la semaine dernière, a frôlé la correctionnelle ce mercredi, à Madrid.

Pour son entrée en lice dans un Masters 1 000, dont il avait atteint la finale en 2014, le Japonais, tête de série n°6 dans la capitale espagnole, a eu toutes les peines à prendre la mesure du modeste Bolivien Hugo Dellien, issu des qualifications et tombeur de Gilles Simon au premier tour. A l'image d'un premier set, où il lui aura fallu 8 balles de set pour s'imposer, Nishikori a obtenu pas moins de... 24 balles de break pour ne s'emparer du service de son coriace adversaire qu'à cinq reprises. Et finir par se qualifier en 2 sets bien laborieux (7-5, 7-5) et un peu plus de 2 heures de jeu (2h01).

Le 7e joueur mondial affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre le Suisse Stan Wawrinka et l'Argentin Guido Pella.