Madrid - Nadal : « Alcaraz sera l'un des meilleurs joueurs du monde »

Rafael Nadal connaît son premier adversaire du côté du Masters 1000 de Madrid en Espagne, sur terre battue. En effet, l'Espagnol, 2eme joueur mondial et exempté du premier tour en sa qualité de tête de série n°1, affrontera, au stade du deuxième tour, l'un des ses compatriotes et non des moindres. Il s'agira du jeune Espagnol Carlos Alcaraz, 120eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, tombeur, lors de son entrée en lice, du Français Adrian Mannarino, 34eme joueur mondial, en deux petites manches (6-4, 6-0) et seulement 1h12 de jeu. Dans la première manche, le Français a perdu son service d'entrée, avant de devoir sauver deux balles de double break sur sa mise en jeu suivante. Après une première balle de set sauvée à 5-3 sur son propre service, Adrian Mannarino a donc cédé sur la deuxième (6-4). Enfin, le deuxième et dernier set fut donc à sens unique, avec trois breaks pour l'Espagnol et un match gagné sur sa deuxième balle (6-0).

Nadal : « Carlos (Alcaraz) est un joueur extraordinaire »

Ce n'est que ce mercredi que Nadal et Alcaraz vont en découdre, mais déjà tout le monde, ou presque, ne parle que de ce duel. En effet, âgé de seulement 17 ans, Carlos Alcaraz est tout simplement considéré comme le successeur attitré de son glorieux ainé, aujourd'hui âgé de 34 ans. Il s'agira alors du tout premier affrontement entre les deux hommes, à l'occasion de ce deuxième tour du Masters 1000 de Madrid en Espagne, sur terre battue. En attendant, dans des images partagées par l'ATP, Rafael Nadal, 2eme joueur mondial, s'est exprimé à son sujet : « Carlos (Alcaraz) est un joueur extraordinaire. Aujourd'hui, il a un niveau de tennis incroyable, et il sera probablement bientôt l'un des meilleurs joueurs du monde. Ce sera un grand défi pour moi, et j'espère pour lui aussi. Donc on verra, je ne sais pas. J'essaie juste de me concentrer pour être prêt, avoir la bonne préparation et bien jouer au début du tournoi. On verra bien. »