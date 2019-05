Madrid: Monfils rejoint Federer dans la douleur

Autant Gaël Monfils s'était montré expéditif et convaincant pour écarter l'Italien Seppi lors de son entrée en lice dans la capitale espagnole, autant le Français a pu se montrer exaspérant ce mardi pour valider sa qualification en 8e de finale du Masters 1 000 de Madrid, où il retrouvera un certain Roger Federer. La tête de série n°15 finit par décrocher une victoire en 3 manches (1-6, 6-4, 6-2) et près de 2 heures (1h54) qui s'imposait face au Hongrois Marton Fucsovics, 36e joueur mondial, tant la marge de Monfils est apparue conséquente sur son adversaire. Lorsqu'il s'est décidé à entrer pour de bon dans cette rencontre, disputée sur l'un des courts annexes et débutée par un curieux incident quand 'La Monf', dès le premier jeu, s'est bloqué le pied en fond de court sur un mauvais appui. Suffisant pour que le Tricolore, après s'être assuré qu'il n'était a priori pas blessé, laisse filer ce premier set, longtemps incapable de dépasser cette contrariété.