Madrid: Del Potro trop juste sur terre

En quête de sensations et de repères après une entame de saison presque blanche, où il n'a joué qu'à Delray Beach, au mois de février, Juan Martin Del Potro avait choisi le Masters 1 000 de Madrid pour poser à nouveau le pied sur terre.

Un retour perdant pour l'Argentin, tête de série n°7, qui s'incline pour son entrée en lice face au Serbe Laslo Djere (32e) en 3 manches et après 2h22 de jeu (6-3, 2-6, 7-5).

Djere affrontera le Croate Marin Cilic (n°9) en 8e de finale du tournoi espagnol.

It's not to be for Juan Martin del Potro



He loses out 6-3 2-6 7-5 to Laslo Djere.

