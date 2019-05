Malade, Marin Cilic a déclaré forfait avant d'affronter Novak Djokovic ce midi à Madrid. Un coup dur pour le Croate, auteur d'un début de saison décevant, et qui allait disputer son premier quart de finale en 2019, en Masters 1000 qui plus est.

Djokovic accède ainsi sans jouer au dernier carré, où le n°1 mondial affrontera Roger Federer ou Dominic Thiem.

Marin Cilic (illness) has withdrawn from his #MMopen QF match vs Novak Djokovic.