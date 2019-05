Madrid: Chardy impuissant face à Djokovic

Jérémy Chardy n'a rien pu faire contre Novak Djokovic, ce jeudi, en Masters 1000 de Madrid. Le Palois, battu en deux sets (6-1, 7-6 [2]), s'incline pour la 13e fois en autant de confrontations face au n°1 mondial. Pire, Chardy n'a jamais remporté le moindre set face au Serbe: 30 disputés, 30 sets perdus. Le Français en était tout près cette fois-ci puisqu'il s'est procuré une balle de set sur le service de son adversaire à 5-4 dans la deuxième manche.

Novak Djokovic makes it 13-0 against Jeremy Chardy.



The World No.1 advances to the #MMOpen QFs 6-1 7-6(2). pic.twitter.com/mDY4Zhyczx