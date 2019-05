Madrid: Auger-Aliassime trop tendre pour Nadal

Annoncé comme l'un des joueurs d'avenir sur le circuit, Félix Auger-Aliassime (18 ans) a toutefois fait son âge à l'occasion de sa confrontation avec Rafael Nadal (32 ans) ce mercredi, au 2e tour du Masters 1 000 de Madrid.

Contrarié par un début de saison sur terre battue très en-deçà de ses résultats habituels avec 2 demi-finales à Monte-Carlo et Barcelone, le n°2 mondial aurait souffert, avant cette entrée en lice dans la capitale espagnole où il s'est imposé à 5 reprises, d'une gastro-entérite. Cela ne s'est franchement pas ressenti tant le maître a pris la mesure de l'élève au cours de ce match disputé sous les yeux de... Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid, accompagné du Brésilien Ronaldo, et remporté avec autorité par le Majorquin en 2 sets et 1h37 de jeu (6-3, 6-3). Tout juste si le jeune Canadien aura su réagir, dos au mur, en s'emparant du service de Nadal pour la seule et unique fois, alors que celui-ci servait pour la victoire. Et il faudra 6 balles de match au roi de la terre pour conclure.

C'est un autre jeune loup qui attend Nadal au prochain face à l'Américain Francis Tiafoe (21 ans), tombeur de l'Allemand Philipp Kohlschreiber en 3 sets (6-4, 3-6, 6-3).