Madrid: Attention, Wawrinka monte en puissance

A la recherche de son meilleur niveau, Stan Wawrinka (34 ans) semble trouver ses repères avec le retour sur terre. Le Suisse, tombé au 2e tour à Monte-Carlo, affiche une belle consistance depuis son entrée en lice dans le Masters 1 000 de Madrid.

"Je veux plus et ça va arriver", déclarait l'intéressé après avoir sorti en 2 sets secs Pierre-Hugues Herbert (6-2, 6-3) pour son entrée en lice. De la parole aux actes, la confirmation est venue avec une victoire tout aussi convaincante ce mardi sur l'un des hommes en forme du moment, l'Argentin Guido Pella, qui restait sur 3 quarts de finale (Monte-Carlo, Barcelone, Munich), mais que Wawrinka élimine là aussi avec autorité en 1h29 de jeu (6-3, 6-4).

Le prochain tour s'annonce à nouveau comme un test face au Japonais Kei Nishikori (n°6).

Showtime Stan is at it again! @stanwawrinka #MMOpen pic.twitter.com/12JQcOUA8V