Lyon: Auger-Aliassime rejoint Paire en finale

Félix Auger-Aliassime est le deuxième qualifié pour la finale du tournoi de Lyon, où il affrontera le Français Benoît Paire.

Le prodige canadien (18 ans, 28e mondial) a éliminé en demi-finales la tête de série n°1 du tournoi, le Géorgien Nikoloz Basilashvili (2-6, 7-6 [3], 6-4).

Ce sera la deuxième finale de la saison pour Auger-Aliassime, après Rio de Janeiro.

Felix is final-bound! @felixtennis is into his second final of 2019 - and his career - in Lyon. He'll face Benoit Paire - will he lift his first title? #OpenParc pic.twitter.com/0gTGjalRim