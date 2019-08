Los Cabos: Fognini perd son titre et sa place dans le Top 10

Dure soirée pour Fabio Fognini à Los Cabos. Vainqueur du tournoi mexicain l'an passé, l'Italien s'est inclinée jeudi soir en quarts de finale, victime d'un homme en forme, l'Américain Taylor Fritz.

Battu en deux sets (6-1, 7-6 [1]), l'Italien, 9e mondial cette semaine, va reculer de deux rangs au prochain classement ATP et ainsi perdre sa place dans le Top 10.

Finaliste la semaine dernière à Atlanta, Fritz affrontera en demi-finale le Moldave Radu Albot, tombeur de Thanasi Kokkinakis.

.@Taylor_Fritz97 has now won 12 of his past 14 matches! #ATC2019