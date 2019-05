Le pétage de plomb de Kyrgios

Le sens du timing. Mercredi, Nick Kyrgios défrayait la chronique dans un entretien sans langue de bois, accordé à un journaliste américain, où il s'en prenait aux stars du circuit, comme Rafael Nadal ou surtout Novak Djokovic. Jeudi, pour son retour sur les courts, et alors que se profilait dans deux tours un possible duel avec... Djokovic, l'Australien s'est éclipsé sur le Masters 1 000 de Rome. Et de quelle manière !

Alors qu'il ferraillait avec le Norvégien Casper Ruud, dans un match typique de sa part, entre irrégularités et coups de génie, l'Australien a dégoupillé à 1-1 dans le troisième set, après avoir égalisé à une manche partout. Après un débreak concédé, Kyrgios s'est embrouillé avec des spectateurs présents au bord du court, ce qui lui a valu un jeu de pénalité. Le 36e joueur a explosé, il a violemment balancé sa raquette devant une juge de ligne, avant de revenir sur sa chaise... pour en balancer une autre sur le court. Au moment de l'arrivée sur place du superviseur, qui allait sans doute prononcer sa disqualification, Kyrgios avait déjà commencé à ranger ses affaires. Sous les sifflets du public. Il a toutefois pris soin de serrer la main de l'arbitre, celle de son adversaire, avant de s'en aller, purement et simplement. "I'm done !" ("C'est fini pour moi !"), a-t-il lâché à plusieurs reprises.

On attend maintenant d'avoir des éclaircissements sur cet incident, de la part de l'ATP, ou de Kyrgios lui-même. Il est évident que l'Australien, qui n'en est pas à sa première incartade, risque une lourde sanction, qui peut aller de la simple amende jusqu'à la suspension. Fin 2016, il avait été suspendu huit semaines après ses propos sur la compagne de Stan Wawrinka.

