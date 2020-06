Le père de Djokovic s'en prend à Federer

Voilà un tacle dont Roger Federer se serait bien passé. Alors que les parents de Novak Djokovic n'ont jamais été très tendres avec le Suisse, le père du Serbe en a remis une couche jeudi. Invité dans l'émission Spo(r)light sur la chaîne de télévision des Balkans Sportklub, Srdjan Djokovic s'en est pris à l'homme aux 20 titres en Grand Chelem. « Pourquoi Federer joue-t-il encore alors qu'il est toujours officiellement le meilleur joueur - c'est un fait, selon les résultats, qui ne durera pas longtemps - du monde ? Parce qu'il cultive tant d'animosité envers Novak. Ils ont développé une sorte de respect au fil des années, mais pourquoi croyez-vous que Federer continue à 40 ans ? Imaginez un homme de 40 ans (Federer a en réalité 38 ans, ndlr) qui joue encore au tennis alors qu’il peut rentrer chez lui et faire des choses bien plus intéressantes, a tout d'abord lancé le père du numéro 1 mondial. Il ne peut tout simplement pas accepter le fait que Novak et Rafa (Nadal) seront meilleurs que lui. »

« Allez mec, élève tes enfants, fais autre chose... »



Visiblement pas encore rassasié après ce premier tacle à l'encontre de Federer, Srdjan Djokovic en a rajouté une couche dans la continuité. « Allez mec, élève tes enfants, fais autre chose, allez skier, le tennis n’est pas toute une vie, a-t-il ainsi déclaré. Le tennis n’est pas toute ma vie, c’est la passion actuelle de mon fils. (…) Quoi qu’il fasse à l’avenir après sa carrière, qui durera encore deux ou trois ans peut-être, il réussira autant qu’il a réussi dans le tennis. » Si la relation entre Federer et Djokovic a toujours été assez mouvementée, nul doute que les propos du père du Serbe ne devraient pas calmer les choses. En revanche, il faudra attendre 2021 pour peut-être revoir les deux hommes régler leur compte sur un court.