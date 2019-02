Le Monfils 2019 "tape" Tsitsipas

Un Monfils 2019 qui, c’est notable d’entrée de match, joue très proche de sa ligne de fond de court et, visiblement très motivé à l’idée de « taper » la nouvelle révélation du tennis mondial, rentre dans le terrain pour agresser Stefanos Tsitsipas sur sa mise en jeu. De quoi s’offrir 3 premières balles de break sur le premier jeu du match et de faire mouche d’entrée pour prendre les devants 2-0, puis 3-1. A 32 ans, « La Monf’ » a visiblement encore le temps et le courage de faire son autocritique pour faire évoluer son jeu avec également ce changement de pied au service. Et ça fonctionne avec 92% de points gagnés sur sa première balle dans cette première manche (28/30 sur l'ensemble du match, ndlr), négociée en seulement 35mn sur sa 3e balle de set (6-3).

Tsitsipas, moins précis et précipité dans ses choix, à l’origine de quelques fautes coupables, avait raison de se méfier sur le site de l’ATP, avant la rencontre, de son adversaire français, défait lors de leur unique confrontation à Shanghai l’an passé (*) : "Je vais devoir faire attention. Mon adversaire fait des choses imprévisibles sur le court. Parfois, vous ne vous y attendez pas et il joue, je dirais, avec votre tête… Il connaît mon jeu, je connais le sien… Je dois juste faire attention et être attentif à ce qu’il fait."

Seulement c’est un Monfils différent qui lui fait face, moins défensif, plus vers l’avant et pratiquant un jeu moins exigeant sur le plan physique. Le scénario du premier set est tout proche de se renouveler avec 2 balles de break, pour mener d’entrée de seconde manche 2-0, que sauve le joueur hellène avec un coup de pouce de l’arbitre, qui « oublie » une balle « out » du 12e joueur mondial.

Le Français n’en continue pas moins de faire la course en tête face à un adversaire qui élève enfin son niveau de jeu. Mais le demi-finaliste de l'Open d'Australie, qui n’avait pas cédé un seul jeu de service lors de son 8e de finale face à Federer, à Melbourne, se retrouve encore menacé sur son engagement, mené 4-5, 0-30, avant qu’un passing exceptionnel et un mauvais choix au filet de Monfils, toujours aussi offensif, ne le sauve. Le Grec, qui met la sauce, sert le plomb et pousse le 33e joueur mondial au jeu décisif. Dans lequel, le n°4 français efface à son tour un mini-break d’un passing superbe, avant de conclure sur son service, inviolé, après 1h30 de jeu (6-3, 7-6 [5]). C’est un peu tôt pour le Beaujolais nouveau, mais le Monfils nouveau, lui, mérite déjà le détour…

(*) Tsitsipas avait notamment sauvé 8 des 11 balles de break que s’était procuré Monfils ce jour-là, malgré la défaite (7-6, 4-6, 6-4) en 2h22.