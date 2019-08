Le coup du lacet fatal à Paire (vidéo)

Plus puéril, tu meurs… Certes la logique a été respectée lors de cette affiche des quarts de finale du tournoi de Washington entre Benoît Paire et Stefanos Tsitsipas, la tête de série n°1, qui rejoint le dernier carré en 2 manches (7-5, 6-0) et 1h14 de jeu. Oui, le Grec s'est montré le plus solide dans les moments importants en enchaînant tout d'abord 8 points consécutifs à 5 jeux partout dans la première manche pour prendre les devants au score.

#Shoegate2019



What's your stance on the unusual situation? pic.twitter.com/Bg1mAikUCm — ATP Tour (@ATP_Tour) 3 août 2019

Puis lorsque joueur hellène a servi à 2-0, 40-40 dans le second set, et... qu'un de ses lacets a cassé. Contraint de changer de chaussure, l'interruption qu'il a alors occasionnée va suffire à irriter Paire. Le Français va dès lors baisser les armes et concédé 15 des 20 derniers points !

"J’ai eu de la difficulté avec ça. L’un des rares joueurs qui a ce genre de problèmes, a expliqué Tsitsipas à l’issue d’un match où il est tombé dans les bras de son adversaire, sans qu’aucun contentieux n’apparaisse alors perceptible. Je ne le fais pas exprès. Ça arrive toujours dans les moments cruciaux comme celui-ci quand je fais de mon mieux, que je donne tout sur le terrain, que j’essaie de me battre sur chaque balle. C’est très irritant pour moi de continuer à jouer avec une chaussure qui n’est pas serrée. Je peux la perdre à tout moment dans l’échange." Paire aurait pu en rester là, sauf que l’incorrigible Français, après avoir parlementé avec l’arbitre, n’a rien trouvé de mieux à faire que de simuler à son tour un problème de chaussure pour rejoindre sa chaise et en changer. Navrant.

Tsitsipas, qui n'a toujours pas perdu le moindre set cette semaine, accède ainsi à une 7e demi-finale cette saison sur le circuit ; elle promet déjà face à un Nick Kyrgios, encore irritant lui aussi lors de sa victoire dans le même temps sur le lucky-loser slovaque Norbert Gombos (6-3, 6-3). Invité surprise de ce dernier carré, l'Allemand Peter Gojowszyk (122e mondial), autre lucky-loser, a surpris le Britannique Kyle Edmund (n°13), tombeur de Tsonga (6-3, 4-6, 6-3), et affrontera Daniil Medvedev (n°3), tombeur de Marin Cilic (6-4, 7-6 [7]).