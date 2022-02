Le circuit ATP va retourner en Asie !

ATP Calendar Update



66 tournois ATP dans 30 pays

Alors que les deux premiers mois de la saison ATP sont quasiment bouclés, l’instance du tennis masculin mondial a dévoilé ce mercredi le calendrier de la deuxième partie de saison, c’est-à-dire après Wimbledon. Un calendrier quasi-identique à ce qu’il était avant que la pandémie de coronavirus ne vienne bouleverser le monde.Les tournois de Chengdu et Zhuhai se dérouleront en septembre, et ceux de Pékin, Tokyo et Shanghai en octobre. Le seul gros changement vient du déménagement du tournoi de St-Pétersbourg, présent au calendrier depuis 1995 et remporté par des joueurs comme Marat Safin, Sébastien Grosjean, Gustavo Kuerten, Andy Murray ou Daniil Medvedev, et relocalisé du côté de Nur-Sultan, au Kazakhstan, la semaine du 19 septembre.Pour le reste, on retrouvera les Masters 1000 de Montréal et Cincinnati les semaines du 8 et du 14 août, l’US Open à partir du 29 août, la Laver Cup du 23 au 25 septembre, le tournoi de Metz la semaine du 19 septembre ou encore le Rolex Paris Masters la semaine du 31 octobre. La saison se terminera, comme d’habitude, par le Masters NextGen à Milan du 8 au 12 novembre, suivi du Masters ATP de Turin du 13 au 20 novembre. «», précise tout de même l’ATP, obligée d’être prudente en raison de cette pandémie qui dure depuis deux ans déjà. Au total, si la saison se déroule comme prévu, ce sont 66 tournois ATP qui se seront déroulés dans 30 pays. Reste désormais à connaitre le calendrier de la deuxième partie de la saison WTA… Le circuit féminin retournera-t-il en Chine malgré l’affaire Peng Shuai ? On le saura dans les prochaines semaines…