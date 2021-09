Laver Cup : Vainqueur de Kyrgios, Tsitsipas offre deux points à l'Europe

L’équipe d’Europe garde la main concernant les simples dans la Laver Cup 2021. Après les succès de Casper Ruud, Matteo Berrettini et Andrey Rublev ce vendredi, Stefanos Tsitsipas a confirmé la tendance à l’occasion de son duel avec Nick Kyrgios. Fan des Boston Celtics, l’Australien n’a pas été en veine sur le parquet du TD Garden car le Grec n’a pas tardé à prendre l’ascendant dès le quatrième jeu. Un break qui aurai pu être suivi d’un deuxième dans la foulée mais l’Australien a résisté et écarté les deux opportunités que Stefanos Tsitsipas a su obtenir. Sur un jeu blanc, le numéro 3 mondial a mis un terme au premier set. Le natif d’Athènes a eu l’occasion de faire la course en tête dès l’entame de la deuxième manche mais Nick Kyrgios a su tenir sa mise en jeu mais ce n’était finalement que partie remise. Dans le cinquième jeu, Stefanos Tsitsipas est parvenu à ses fins. Dos au mur, l’Australien a haussé le ton et a mis sous pression son adversaire mais sans parvenir à convertir la moindre de ses cinq balles de débreak. Au moment de servir pour le match, le Grec a tremblé, avec notamment une double faute et une nouvelle balle qui aurait permis à Nick Kyrgios de revenir dans ce match. Retrouvant son calme, Stefanos Tsitsipas a conclu le match à sa première opportunité (6-3, 6-4 en 1h27’), apportant deux points supplémentaires à l’équipe d’Europe.



LAVER CUP 2021

Du 24 au 26 septembre au TD Garden de Boston (programme en heure française)



EUROPE - MONDE : 5-1



Samedi 25 septembre

A partir de 19h00

Stefanos Tsitsipas (GRE) bat Nick Kyrgios (AUS) : 6-3, 6-4

Alexander Zverev (ALL) - John Isner (USA)

A partir de 1h00

Daniil Medvedev (RUS) - Denis Shapovalov (CAN)

Andrey Rublev/Stefanos Tsitsipas (RUS/GRE) - John Isner/Nick Kyrgios (USA/AUS)



>>> Chaque victoire remportée le vendredi rapporte 1 point, le samedi 2 points et le dimanche 3 points. La première équipe à 13 points gagne la Laver Cup.