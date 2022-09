Laver Cup : Pas de match en simple pour Federer

Ce sont des adieux en grande pompe qui s’organisent pour Roger Federer. Absent du circuit ATP depuis son élimination en quarts de finale de l’édition 2021 de Wimbledon face à Hubert Hurkacz, le Suisse a annoncé la semaine passée que la Laver Cup organisée le week-end prochain à Londres sera son dernier tour de piste.

Handicapé par son genou droit, Roger Federer n’est plus en mesure de retrouver son meilleur niveau et va profiter du tournoi dont il est à l’origine pour mettre un terme à une carrière entamée en 1998. Si Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray seront également au rendez-vous, c’est Stefanos Tsitsipas qui a eu l’honneur de taper quelques balles avec le Suisse ce mardi sur le court noir installé au cœur de l’O2 Arena, ancien antre du Masters ATP qui accueillera la cinquième édition de l’événement opposant une sélection de joueurs européens à une équipe formée de représentants du reste du monde.

Un dernier double et puis s’en va…



Depuis l’annonce du départ à la retraite de Roger Federer, la question de savoir quels matchs le Suisse va disputer au fil du week-end s’est posée. La réponse est venue d’un entretien accordé par le Bâlois à la presse de son pays, notamment le quotidien de sa ville natale Basellandschaftliche Zeitung.

Dans cet entretien, Roger Federer se montre honnête concernant sa capacité à jouer et assure qu’il n’est pas en mesure de jouer en simple. Son objectif est donc de jouer en double en début de compétition à ce qu’il présente comme un « niveau acceptable ». Or, vu que le règlement de la Laver Cup interdit à un joueur de disputer plus d’une rencontre de double, Roger Federer ne devrait apparaître sur le court qu’à une seule reprise.

Le Suisse devrait donc disputer l’ultime match de sa carrière professionnelle ce vendredi à l’occasion du dernier match de la première journée, avec un seul point comme enjeu. Bjorn Borg devra choisir qui fera équipe avec le Bâlois, sachant que des retrouvailles avec Rafael Nadal pourraient attirer les foules.