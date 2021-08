Laver Cup : Opelka, Kyrgios et Isner dans la Team World

John McEnroe, capitaine de la Team World de Laver Cup en tennis, a levé le voile ce jeudi sur l'identité des trois derniers joueurs à intégrer son équipe. L'Américain a jeté son dévolu sur la belle surprise de cet été, son compatriote Reilly Opelka, finaliste malheureux dimanche dernier au tournoi ATP de Toronto contre Daniil Medvedev."J'ai été réellement impressionné par la forme récente d'Opelka" a déclaré devant la presse le capitaine américain. "C'est un jeune garçon et novice en Laver Cup mais" a-t-il ajouté. Conscient de l'infériorité de son équipe sur le papier, John McEnroe a par conséquent misé sur l'expérience de l'Australien, 81eme mondial à l'ATP, et sur le puissant et chevronné Isner, 26eme joueur mondial du haut de ses 36 ans.Ces trois joueurs rejoignent le trio Diego Schwartzmann, Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime. Cette équipe défiera la Team Europe, victorieuses des trois premières éditions et on ne peut plus favorite malgré les forfaits de Roger Federer et Dominic Thiem. Privée également de Rafael Nadal et Novak Djokovic,. Accompagné de Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev, le Norvégien a rejoint un trio magique composé de Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Matteo Berrettini.Au TD Garden de Boston, l'antre des Celtics en NBA, Bjorn Börg a de grandes chances d'ajouter un nouveau titre à son palmarès de capitaine bien que cette compétition n'entre pas dans le calendrier ATP.