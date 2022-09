Laver Cup : Nadal est déjà rentré chez lui

Nadal rejouera-t-il en 2022 ?

Cela aura donc été un aller-retour express pour Rafael Nadal entre Majorque et Londres. Arrivé jeudi soir dans la capitale anglaise pour le gala de la Laver Cup et présent toute la journée de vendredi à l’O2 Arena pour assister aux adieux de Roger Federer,Les organisateurs de la Laver Cup invoquent des « raisons personnelles », et ces raisons ne sont pas secrètes : la femme de Rafael Nadal est sur le point d’accoucher. Pendant l’US Open, le Majorquin avait confié qu’elle avait dû être hospitalisée en raison de complications et qu’il était évidemment préoccupé.C’est donc seulement pour son grand rival et ami Roger Federer que l’homme aux 22 titres du Grand Chelem a fait le déplacement à Londres, le temps de disputer un dernier match avec le Suisse, et de participer à la cérémonie d'adieux très émouvante, où il n'a pas pu retenir ses larmes. L'image a d'ailleurs fait le tour du monde., lors de cette saison faite de hauts et bas où il s’est notamment blessé aux côtes et au pied. Il n’est inscrit dans aucun tournoi ces quatre prochaines semaines, et nul ne sait s’il rejouera en 2022, même s’il est d’ores et déjà qualifié pour le Masters de Turin (le seul qualifié pour le moment avec son compatriote Carlos Alcaraz), l'un des seuls tournois d'envergure qu'il n'a jamais gagné. En attendant, Cameron Norrie va le remplacer ce week-end en Laver Cup. Roger Federer, désormais retraité, est présent sur le banc de l’Europe ce samedi également.