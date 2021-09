Laver Cup : L'Europe ridiculise l'équipe Monde

Body on the line. @DaniilMedwed claims another two points for Team Europe with a 6-4 6-0 win over Denis Shapovalov. #LaverCup pic.twitter.com/T5ipYaMHmG

LAVER CUP 2021

EUROPE - MONDE : 11-1

Samedi 25 septembre

Si l'Europe n'a presque plus de chance de remporter la Ryder Cup, elle pourra se consoler avec la Laver Cup, qui se déroule aux Etats-Unis ce week-end également. Les Européens mènent en effet 11-1 contre l'équipe Monde à l'issue de la deuxième journée, où chaque victoire rapportait deux points (contre un seul le vendredi et trois le dimanche). Au TD Garden de Boston, la session de soirée marquait ce samedi le grand retour de Daniil Medvedev, deux semaines après sa victoire à l'US Open contre Novak Djokovic.Auteur de 4 aces et 59% de premières balles, le n°2 mondial a sauvé la seule balle de break que s'est procuré le Canadien. C'était au moment où il servait pour le match à 5-0 dans le deuxième set... Avant cela, Shapovalov avait offert de la résistance dans la première manche, en craquant seulement à 4-4, sur un jeu blanc. Mais dans la deuxième, Medvedev a déroulé son jeu, et a breaké à 0-0, 2-0 et 4-0. Il s'est même permis de convertir sa deuxième balle de match assis sur le court après une petite chute.L'équipe Monde espérait alors réduire l'écart grâce au double, comme la veille, mais cela n'a pas été le cas. La paire composée d'Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas s'est imposée contre John Isner et Nick Kyrgios après un match serré : 6-7, 6-3, 10-4 en 1h45. L'Américain et l'Australien ont breaké les premiers dans le premier set (3-1) mais ils ont perdu leur service dans la foulée (3-3). Il a donc fallu un tie-break pour départager les deux équipes, et Rublev-Tsitsipas se sont procurés trois balles de set, mais l'équipe Monde a finalement inversé la tendance pour l'emporter 10-8. Dans le deuxième set, les Européens sont parvenus à égaliser à un set partout en breakant à 2-1 et en ne perdant ensuite que deux points sur leur mise en jeu.L'Europe compte donc dix points d'avance avant la dernière journée, qui verra un double puis trois simples se dérouler. Une victoire du double Zverev-Rublev contre Opelka-Shapovalov suffira d'ailleurs à l'Europe pour remporter la Laver Cup pour la quatrième fois en quatre éditions. Ce qui serait on ne peut plus logique au vu de la composition des équipes.Du 24 au 26 septembre au TD Garden de Boston (programme en heure française)bat Nick Kyrgios (AUS) : 6-3, 6-4bat John Isner (USA) : 7-6 (5), 6-7 (6), 10-5bat Denis Shapovalov (CAN) : 6-4, 6-0battent John Isner/Nick Kyrgios (USA/AUS) : 6-7 (8), 6-3, 10-4>>> Chaque victoire remportée le vendredi rapporte 1 point, le samedi 2 points et le dimanche 3 points. La première équipe à 13 points gagne la Laver Cup.