Laver Cup : L'Europe logiquement en tête

A European masterpiece.@AndreyRublev97 defeats Diego Schwartzman 4-6 6-3 11-9 to give Team Europe a 3-0 lead.#LaverCup pic.twitter.com/mLMhQv5n1H

— Laver Cup (@LaverCup) September 25, 2021

L'Europe lâche un point, mais pourrait faire la différence samedi

LAVER CUP 2021

EUROPE - MONDE : 3-1

Vendredi 24 septembre

Si l'Europe est assez largement menée par les Etats-Unis en Ryder Cup (6-2), cela va beaucoup mieux pour elle en Laver Cup ! A Boston, les joueurs du Vieux Continent mènent 3-1 après la première journée contre l'équipe Monde, après avoir gagné les trois simples et perdu le double. Mais tout comme en golf, le score n'est pas surprenant, car les Européens, avec leurs cinq joueurs du Top 10, sont largement favoris. Après les victoires de Casper Ruud et Matteo Berrettini lors de la session de journée, c'est Andrey Rublev qui a apporté le troisième point à l'Europe dans le premier match de la session de nuit, en battant Diego Schwartzman.Les deux joueurs n'ont pas été flamboyants au service sur le terrain du TD Garden, avec quatre breaks concédés chacun. Dans la première manche, le Russe, puis l'Argentin, ont eu un break d'avance, mais c'est finalement Schwartzman qui a réussi le break décisif à 4-4. Mais dans la deuxième, Rublev s'est bien repris en menant 3-0 puis 4-1. Son adversaire a débreaké pour revenir à 3-4 mais n'est pas parvenu à conserver son service ensuite, et a donc perdu le set. Tout s'est donc joué au super tie-break, et c'est Rublev qui s'est montré le plus solide en le remportant 11-9 sur sa deuxième balle de match.L'équipe Monde comptait sur le double de fin de journée pour enfin débloquer son compteur, et elle y est parvenue, grâce à John Isner et Denis Shapovalov. La paire américano-canadienne s'est imposée 4-6, 7-6, 10-1 en 1h39 contre la paire germano-italienne Alexander Zverev/Matteo Berrettini. Les Européens ont breaké blanc dès le premier jeu du match, mais les Internationaux sont revenus à 3-3, avant de perdre à nouveau leur service sur le jeu suivant, puis le set. Dans le deuxième, ce sont Isner et Shapovalov qui ont breaké en premier pour mener 3-1, puis les Européens ont recollé à 4-4, et au tie-break, les Internationaux se sont facilement imposés 7-2.Tout reste donc possible pour l'équipe Monde dans cette quatrième Laver Cup, d'autant que ce samedi, chaque victoire rapportera deux points. Mais l'Europe va sortir l'artillerie lourde en simple, avec Stefanos Tsitsipas (contre Nick Kyrgios), Alexander Zverev (contre John Isner) et Daniil Medvedev (contre Denis Shapovalov) !Du 24 au 26 septembre au TD Garden de Boston (programme en heure française)bat Reilly Opelka (USA) : 6-3, 7-6 (4)bat Felix Auger-Aliassime (CAN) : 6-7 (3), 7-5, 10-8bat Diego Schwartzman (ARG) : 4-6, 6-3, 11-9battent Alexander Zverev/Matteo Berrettini (ALL/ITA) : 4-6, 7-6 (2), 10-1