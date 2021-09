Laver Cup : L'Europe conclut grâce à Rublev et A.Zverev

A.Zverev ne voulait pas enchaîner

LAVER CUP 2021

EUROPE - MONDE : 14-1 >>> L'EUROPE L'EMPORTE

Dimanche 26 septembre

L’Europe n’a pas voulu laisser durer le suspense. Sur le court installé dans le TD Garden de Boston, la paire composée d’Andrey Rublev et Alexander Zverev a apporté au Vieux Continent les points suffisants pour assurer la victoire des hommes de Björn Borg dans la quatrième édition de la Laver Cup. Face à Reilly Opelka et Denis Shapovalov, la paire européenne a très rapidement donné le ton. Convertissant deux de leurs trois premières balles de break, le Russe et l’Allemand ont très rapidement mené quatre jeux à rien. La seule timide réaction des Nord-Américains a été une balle de débreak manquée dans le sixième jeu. Dans la foulée, Alexander Zverev et Andrey Rublev ont conclu cette première manche à leur première occasion et en une petite demi-heure.Dos au mur, tant à titre personnel que collectif, Reilly Opelka et Denis Shapovalov se sont montrés plus accrocheurs dans le jeu. Mais ce sont bien les Européens qui ont obtenu les deux seules balles de break à signaler dans cette deuxième manche. Un cinquième jeu durant lequel l’Américain et le Canadien ont serré le jeu pour emmener leurs adversaires au jeu décisif. Un tiebreak dont l’entame a été accrochée mais ce sont bien Reilly Opelka et Denis Shapovalov qui ont fait la différence pour égaliser sur le service de leurs adversaires. Un « match tiebreak » a alors été nécessaire pour départager les deux paires et, très vite, Alexander Zverev et Andrey Rublev ont haussé le ton, étant plus incisifs. Remportant trois points sur l’engagement de leurs adversaires, l’Allemand et le Russe ont conclu cette rencontre et la Laver Cup 2021 à leur première balle de match (6-2, 6-7, 10-3 en 1h36’). Pour la quatrième fois en quatre éditions, l’Europe triomphe dans une compétition qui s’est avérée être à sens unique (14-1).Du 24 au 26 septembre au TD Garden de Boston (programme en heure française)battent Reilly Opelka/Denis Shapovalov (USA/CAN) : 6-2, 6-7 (4), 10-3