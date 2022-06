Laver Cup : Les éditions 2023 et 2024 à Vancouver et Berlin

Federer présent en 2022

Après Prague en 2017, Chicago en 2018, Genève en 2019, Boston en 2021 et Londres en 2022, on connait le lieu où se dérouleront les deux prochaines Laver Cup. Toujours selon la règle de l’alternance Europe-Amérique du Nord, c’est la Rogers Arena de Vancouver qui sera le théâtre de l’édition 2023 du 22 au 24 septembre, et la Mercedes-Benz Arena de Berlin de l’édition 2024 du 20 au 22 septembre, comme l’ont annoncé les organisateurs ce mercredi.La Laver Cup, où les matchs du dimanche rapportent plus de points que ceux du vendredi, ce qui offre du suspense jusqu’à la fin, a toujours été jusque-là remportée par l’équipe européenne, coachée par Björn Borg (John McEnroe étant le capitaine de l’équipe monde).« Les deux villes sont des destinations exceptionnelles et progressistes avec des installations incroyables et un riche patrimoine culturel, ainsi que des communautés de tennis florissantes. Nous sommes impatients de marquer l'histoire de la Laver Cup à Vancouver et à Berlin, s’est réjoui le patron de la Laver Cup Steve Zacks. « La demande pour la Laver Cup a été importante et l'un des projets les plus recherchés sur lesquels nous avons travaillé, a déclaré Angus Buchanan, directeur général et cofondateur de The Sports Consultancy, qui a géré l’appel à candidatures. Vancouver et Berlin ont toutes deux présenté des projets exceptionnels et je suis ravi de leur succès et de l'annonce d'aujourd'hui. Nous travaillons maintenant en étroite collaboration avec l'équipe de la Laver Cup pour finaliser les hôtes pour 2025 et 2026 au cours des prochains mois. » En attendant, l'édition 2022 aura lieu à l'O2 Arena de Londres, en manque de tennis depuis que le Masters ATP est parti à Turin, du 23 au 25 septembre prochain., qui pourrait faire son grand retour à la "compétition", après sa blessure au genou survenue il y a près d'un an à Wimbledon.