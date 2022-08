Laver Cup : L'équipe Monde devra se passer de Kyrgios

Jack’s back on Team World for London 2022.

Kyrgios préfère rester auprès de ses proches

John McEnroe devra se passer d’un de ses atouts. Alors que l’équipe d’Europe alignera le « Big Four » au complet avec Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray à l’occasion de l’édition 2022 de la Laver Cup, qui aura lieu à Londres du 23 au 25 septembre prochains, celle qui représentera le reste du monde n’intègrera pas Nick Kyrgios. Alors que Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman et Jack Sock ont déjà donné leur accord aux organisateurs de la compétition, le récent finaliste de Wimbledon face à Novak Djokovic a répondu par la négative à l’invitation qui lui a été envoyée, qui s’accompagnait d’une rondelette prime de participation. Sélectionné à chaque fois au sein de l’équipe Monde, Nick Kyrgios n’a pas encore connu la victoire dans cette compétition inspirée de la Ryder Cup, dont Roger Federer est l’instigateur.Dans un message publié sur son compte officiel Instagram, Nick Kyrgios a confirmé son choix et a donné un début de justification. « Pas de Laver Cup pour moi cette année, a ainsi déclaré le natif de Canberra. Je veux simplement vous faire savoir que je vais passer ce temps avec ma famille et ma magnifique petite amie. » Cette défection de la part du 63eme joueur mondial va imposer à John McEnroe de trouver trois joueurs à même de défier l’équipe d’Europe, la présence de Jack Sock ayant été officialisée ce mardi. De l’autre côté du filet, Bjorn Borg est dans la même situation, aucun joueur n’ayant pour le moment été officialisé pour rejoindre le quatuor de rêve déjà sélectionné. Et ce alors qu’il semble peu probable que Daniil Medvedev soit autorisé à jouer, la compétition se jouant à Londres.