Laver Cup : L'équipe européenne renforcée par Novak Djokovic

Reigning Wimbledon champion Novak Djokovic will join Rafael Nadal, Roger Federer and Andy Murray in a dream Team Europe lineup at Laver Cup London 2022.

Full story: https://t.co/PcYxfwgZYA pic.twitter.com/GbfrEkXluK



— Laver Cup (@LaverCup) July 22, 2022

Borg n’imaginait pas pouvoir former une telle équipe

Le « Big Four » sera au complet du 23 au 25 septembre prochains à Londres ! Alors que Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray ont déjà donné leur accord pour participer à l’édition 2022 de la Laver Cup, qui aura lieu à l’O2 Arena, les organisateurs de la compétition ont annoncé ce vendredi que Novak Djokovic sera également un membre de l’équipe européenne pour cette cinquième édition du tournoi inspiré par la Ryder Cup de golf et qui oppose les meilleurs joueurs d’Europe face à une sélection représentant le reste du monde. Quelques jours après son septième titre à Wimbledon et alors qu’il devrait faire l’impasse sur l’US Open, le Serbe va pour la première fois faire équipe avec les trois rivaux qui ont marqué sa carrière. « C’est la seule compétition dans laquelle vous pouvez faire équipe avec des mecs que vous avez l’habitude d’affronter, a confié Novak Djokovic dans un communiqué. Rejoindre Rafael Nadal, Roger Federer et Andy Murray, trois de mes plus grands rivaux, fera de cette compétition un moment unique dans l’histoire de notre sport. »Alors que l’équipe du reste du monde pourra compter sur Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz et Diego Schwartzman, le capitaine européen Bjorn Borg s’est réjoui de pouvoir compter sur un effectif de cette qualité. « Je pense pas pouvoir imaginer que ces quatre icônes du tennis pourraient un jour faire équipe, a déclaré le Suédois. Tout comme moi, je pense qu’il réalisent ce que ce moment peut représenter qu’ils seront au rendez-vous. Chaque année, notre objectif est la victoire. Avec Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray et Novak Djokovic dans notre équipe, nous avons de bonnes chances d’y parvenir. » Alors que l’Europe a remporté les quatre premières éditions de la compétition, disputées à Prague, Chicago, Genève et Boston, elle est déjà donnée favorite mais l’alchimie entre de tels caractères, notamment en double, sera la clé pour venir une nouvelle fois à bout de la sélection du reste du monde à l’issue des douze matchs, neuf simples et trois doubles, au programme.