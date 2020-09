Laver Cup : L’édition 2022 à Londres

L'Europe a toujours gagné

Après Prague, Chicago, Genève et Boston, c’est du côté de Londres que la Laver Cup va poser ses valises. Depuis 2017, cette compétition oppose, sur trois jours en septembre, certains des meilleurs tennismen européens, coachés par Björn Borg, à leurs homologues internationaux (Américains, Australiens et Canadiens jusque-là), coachés par John McEnroe, sur le modèle de la célèbre Ryder Cup de golf. Suivant la règle de l’alternance Europe/reste du monde, c’est sur le Vieux Continent que se déroulera l’édition 2022. Rappelons que l’édition 2020 prévue à Boston a été reportée d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.« Les fans britanniques adorent le tennis et la Laver Cup ne ressemblera à rien de ce qu’ils ont vu avant. Pendant un week-end, les meilleurs joueurs seront coéquipiers », s’est réjoui Tony Godsick, le patron de la Laver Cup et agent de Roger Federer. «», s’est d’ailleurs félicité le Suisse, qui n’a pas précisé s’il serait présent sur le court en tant que joueur, lui qui aura alors 41 ans à ce moment-là. L’homme aux 20 tournois du Grand Chelem est d’ailleurs l’un des cinq joueurs à avoir participé à toutes les éditions, avec Alexander Zverev, John Isner, Nicky Kyrgios et Jack Sock. Depuis la création de la Laver Cup, l’Europe a toujours triomphé face au reste du monde : 15-9 en 2017, 13-8 en 2018 et 13-11 en 2019.