Laver Cup: Federer renverse Kyrgios

Vainqueur en double vendredi soir en compagnie d'Alexander Zverev, Roger Federer a remporté son premier match de simple en Laver Cup cette année, à Genève, en dominant l'Australien Nick Kyrgios dans le choc de la journée.

Le Suisse s'est imposé au super tie-break, alors qu'il avait concédé la première manche (6-7 [5], 7-5, 10-7).

L'Europe mène désormais 5-3 face au reste du monde, car John Isner avait dominé Zverev un peu plus tôt dans la journée (6-7 [2], 6-4, 10-1).

What a match! @rogerfederer fights back from 0-2 down in the match tiebreaker to beat a rampant Nick Kyrgios 7-6(5) 5-7 10-7 and carry #TeamEurope to 5-3 after match 6 at #LaverCup 2019. pic.twitter.com/58w0PXAifm