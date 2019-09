C'est l'un des charmes de cette Laver Cup qui, petit à petit, trouve sa place dans le paysage tennistique: voir Rafael Nadal et Roger Federer du même côté du filet, ou en tout cas dans le même camp. L'image de la première journée, vendredi, avait été celle montrant l'Espagnol et le Suisse, du haut de leurs 39 titres en Grand Chelem, glisser quelques conseils sur la chaise à Fabio Fognini. L'Italien a tout de même trouvé le moyen de perdre contre Jack Sock, mais il a apprécié ce coup de main royal. "Ce n’est pas comme si c’était ma sœur qui parlait de tennis", a-t-il malicieusement commenté.

Samedi, c'est Nadal qui a coaché Federer, puis Federer qui a coaché Nadal. Et le Suisse n'a pas caché qu'il avait apprécié ce petit coup de pouce, alors qu'il était dos au mur, mené un set à zéro, 5-4 dans le deuxième set. "Rafael est venu me soutenir, a confié "Rodger". Me sauver aussi. Son coaching a tout changé. Il m'a parlé clairement. Il a été très direct. Il m'a donné de l'assurance." Nadal a notamment conseillé à Federer de raccourcir les échanges. Et le Suisse a immédiatement breaké, avant de remporter le super tie-break (6-7 [5], 7-5, 10-7).

Malgré leur rivalité historique, Federer n'a absolument pas pris ombrage du fait que Nadal se permette de lui donner quelques conseils dans un sport qu'il maîtrise lui aussi à la perfection. "Pour moi, c’est logique qu’on se coache mutuellement, estime le Bâlois, dans des propos relayés par l'Equipe. Parce que ça donne de l’assurance. S’il me dit que je joue juste, alors je sais que je suis sur le bon chemin. S’il me dit de tout changer, je ne le prends pas comme une critique perso. C’est ce que j’adore avec Rafa. Il est cash. Moi, j’ai trouvé cette scène superbe." Dimanche, pour la dernière journée de Laver Cup, Federer et Nadal seront associés en double contre la paire Isner-Sock. Puis "Rafa" affrontera à son tour Kyrgios, avant le duel entre Federer et Isner.