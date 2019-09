Laver Cup: Federer et Tsitsipas battus, l'Europe menée

L'Europe est désormais dos au mur en Laver Cup ! Roger Federer et Stefanos Tsitsipas (qui a remplacé Rafael Nadal au pied levé) se sont inclinés en double ce dimanche, pour la première rencontre de la journée, face aux Américains Jack Sock et John Isner (5-7, 6-4, 10-8).

Ce succès, qui rapporte trois points, permet à l'équipe du reste du monde de mener 8-7, ce qui n'était jamais arrivé en trois éditions de cette compétition.

L'Europe devra remporter deux des trois derniers simples (Thiem-Kyrgios, Federer-Isner et Zverev-Raonic) pour conserver son trophée.

