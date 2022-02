Laver Cup : Federer et Nadal annoncés

Le duo mythique Federer - Nadal reconstitué. Si les organisateurs de la Laver Cup souhaitaient que les billets pour la prochaine édition, du 23 au 25 septembre prochain à Londres, s'arrachent dès leur mise en vente, le mois prochain, ils ne pouvaient pas mieux s'y prendre. Alors que Roger Federer n'a plus mis les pieds sur un court depuis le dernier Wimbledon, en juillet dernier, la compétition si chère au champion suisse, co-fondateur du rendez-vous avec son agent Tony Godscic, a malgré tout annoncé ce jeudi la présence de celui qui partageait il y a encore quelques semaines avec Novak Djokovic et Rafael Nadal le record de titres en Grand Chelem accumulés au cours de sa carrière.

Sur l'affiche officielle de l'édition 2022, Federer, en tenue, tape dans la main d'une autre légende, qui devrait elle aussi être de la partie à Londres en septembre prochain si l'on en croit le communiqué au sous-titre évocateur tout comme alléchant : "Quand les rivaux deviennent coéquipiers". Nadal, fraîchement auréolé de ce 21eme sacre dans un Majeur (son deuxième à l'Open d'Australie) qui lui a permis de reléguer ses deux éternels rivaux dans son rétroviseur en attendant le prochain Roland-Garros, participera en effet lui aussi à l'événement, sous les couleurs de cette même équipe européenne dont Federer portera lui aussi les couleurs.

A Fedal Comeback.

