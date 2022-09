The line-up is set for Day 1 of #LaverCup pic.twitter.com/HnulRs01KX

Sock et Tiafoe, derniers adversaires de Federer

Björn Borg a exaucé le souhait de nombreux suiveurs du tennis. Ce mardi, Roger Federer a confié qu’il n’était pas en mesure de disputer une rencontre de simple dans le cadre de l’édition 2022 de la Laver Cup, organisée ce week-end à Londres et qui sera le dernier tournoi de sa carrière. Le Suisse a confié par la même occasion qu’il disputera un double ce vendredi lors de la première journée de la compétition entre une équipe européenne et une formation représentant le reste du monde. Très vite, les observateurs ont mis en avant la possibilité d’une ultime association entre deux joueurs qui ont marqué les deux dernières décennies, Roger Federer et Rafael Nadal. Un choix qui était alors dans les mains du capitaine de la sélection européenne et qui devait être officialisé ce jeudi, à la veille des rencontres. Le suspense a été levé à la mi-journée et Björn Borg a bien répondu à l’appel.En clôture de cette première journée, Roger Federer fera bien équipe avec Rafael Nadal pour la deuxième fois après un succès face aux Américains Sam Querrey et Jack Sock lors de la toute première édition de la Laver Cup, à Prague en 2017. Là-encore, c’est une paire composée de deux joueurs américains qui fera face au Bâlois et au Majorquin. Cette fois, Jack Sock sera aligné avec Frances Tiafoe pour ce qui sera son deuxième match de la journée. En effet, le 128eme joueur mondial ouvrira la compétition ce vendredi sur les coups de 14h00 face à Casper Ruud, numéro 2 mondial. La session de l’après-midi se poursuivra avec Stefanos Tsitsipas qui en découdra avec Diego Schwartzman. Enfin, pour lancer la soirée, Andy Murray évoluera devant son public lors d’un duel face à Alex de Minaur, qui sera comme un apéritif avant la « dernière danse » de Roger Federer.