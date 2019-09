Laver Cup: Blessé, Nadal renonce

Vainqueur en samedi en simple et en double, Rafael Nadal a déclaré forfait pour la troisième et dernière journée de la Laver Cup, dimanche, en raison de douleurs au poignet.

L'Espagnol devait disputer un double en compagnie de Roger Federer, avant un choc en simple contre Nick Kyrgios.

Il sera remplacé par Stefanos Tsitsipas et Dominic Thiem.

Sunday's revised #LaverCup lineup following the withdrawal of @RafaelNadal due to a wrist injury.



Daily Lineup presented by @CreditSuisse pic.twitter.com/xtT3cmIZBh