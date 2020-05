Kyrgios dézingue encore Djokovic et Nadal

Nick Kyrgios s’est découvert une nouvelle passion durant cette crise sanitaire. "Ma connaissance et mon intérêt pour le vin a énormément augmenté pendant le confinement", a-t-il avoué lors d’un live Instagram avec l’un des rares joueurs du circuit qu’il apprécie : Andy Murray. Verre à la main, il en a profité pour égratigner à nouveau Novak Djokovic et Rafael Nadal, qu’il ne porte pas vraiment dans son cœur.

Nick Kyrgios has let himself go on Instagram Live with Andy Murray: "I think you are better than Djokovic. Djokovic was playing dodgeball on my serve and you were slapping it for a winner. He was trying to dodge it, you were on it like a light." pic.twitter.com/iX14tBTw34