Kitzbühel: Thiem s'impose devant son public

Finaliste de l'épreuve en 2014, Dominic Thiem a inscrit son nom pour la première fois au palmarès du tournoi de Kitzbühel.

Le n°4 mondial ne s'était jamais imposé devant le public autrichien, lui qui signe tout de même son 14e succès sur le circuit ATP, le 10e sur terre battue.

En finale, Thiem a mis fin à la belle série de l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (7-6 [0], 6-1), qui restait sur neuf victoires consécutives après son titre à Gstaad la semaine passée.

Thiem's done it! @ThiemDomi secures his first #ATPTour title on home soil, defeating @albertramos88 7-6 6-1 to win the #GeneraliOpen pic.twitter.com/EyiJKwgOV4