John McEnroe, voix-off d'une série Netflix pour ados

Michael Jordan n'est pas le seul sportif a avoir régalé les utilisateurs de Netflix durant le printemps. Depuis la fin avril, une fiction où John McEnroe joue son propre rôle connaît un important succès. Mes premières fois est une série destinée aux ados qui a la côte depuis plus d'un mois. La première saison de dix épisodes suit le quotidien pas toujours facile de Devi, une lycéenne américaine d'origine indienne. Mais que vient donc faire le triple vainqueur de Wimbledon dans cette fiction ?



Le tennisman aux sept victoires en Grand Chelem était l'idole du père de l'héroïne. Après le décès de ce dernier, le sexagénaire est devenue la figure paternelle de la jeune étudiante. Une situation improbable qui rend cette série encore plus drôle. Le joueur habitué aux coups de sang accompagne Devi dans son quotidien et les expériences de l'adolescence. Les images de ses matchs légendaires illustrent certaines scènes alors que dans la série, il se contente essentiellement d'un rôle de voix-off. Dans une interview à USA Today, Mindy Kalling, la créatrice de la série, a expliqué qu'elle s'était chargée de convaincre l'ancien numéro 1 mondial par elle-même. Une mission réussie qui régale les spectateurs.