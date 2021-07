JO : Federer sera à Tokyo !

Roger Federer disputera bien les Jeux Olympiques de Tokyo. Le sujet avait longuement alimenté les chroniques. Il n'y a désormais plus de question à se poser. Le verdict est tombé lundi, et Federer (39 ans) sera bien présent à Tokyo, où il participera à sa cinquième olympiade en carrière. A quelques heures pour le Suisse de disputer à Wimbledon son huitième de finale contre l'Italien Lorenzo Sonego, le chef de délégation de l'équipe suisse olympique Ralph Stöckli a dévoilé les 116 athlètes qui seront du voyage au Japon et Federer en fait partie. Cité par nos confrères de La Tribune de Genève, Stöckli a annoncé au passage un objectif d' "au moins sept médailles" pour les Suisses. "Nous aurions pu fixer un objectif plus élevé. Mais au vu des quinze mois difficiles que nous avons tous vécus et qui nous ont montré quelles sont les priorités, il est plus juste de dire que nous voulons avant tout dépasser les sept médailles de 2016 et des Jeux de Rio."

Le seul titre (en simple) qui manque au palmarès de Federer

#AllIn4Tokyo pour 116 athlètes, dont @rogerfederer

Roger Federer s'apprête à participer à ses cinquièmes JO. La star du tennis a été sélectionnée pour @Tokyo2020 avec 13 autres athlètes, provenant du tennis, de la natation et du saut d'obstacles. https://t.co/e3uj6PU3Eb pic.twitter.com/wayzZuR8ZJ



Federer, qui pourrait de surcroît être de nouveau désigné porte-drapeau de son pays (il l'a déjà été à deux reprises) pour ces Jeux 2020 reportés en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, constituera à n'en pas douter l'une des principales chances de médaille de la Suisse. L'ancien numéro 1 mondial aujourd'hui huitième au classement est non seulement un habitué des Jeux (il y a déjà participé en 2000, 2004, 2008 et 2012), mais il y a aussi brillé à plusieurs reprises. En 2008 à Pékin, le légendaire champion suisse aux 20 sacres en Grand Chelem avait touché les sommets en double aux côtés de son compatriote et ami Stan Wawrinka. En revanche, en simple, Federer n'est encore jamais monté sur la plus haute marche. Il en avait été tout proche à Londres en 2012, mais Andy Murray, dans son jardin de Wimbledon, avait privé le Suisse du seul titre qui fait défaut encore aujourd'hui à son impressionnant palmarès. C'est d'ailleurs dans le but d'enfin être champion olympique en simple que Federer fera le déplacement à Tokyo. Puisque c'est désormais officiel.