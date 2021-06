JO de Tokyo : Thiem déclare forfait

Hi everybody,

I have some sad news to share with you all. After talking with my team and analysing the situation I have taken the very difficult decision to withdraw from competing in the Tokyo Olympics.

— Dominic Thiem (@ThiemDomi) June 17, 2021

Seulement 9 victoires pour Thiem en 2021

En l'espace d'une demi-journée, le tournoi olympique de Tokyo vient de perdre deux de ses potentiels cinq meilleurs joueurs ! Après le n°3 mondial Rafael Nadal (qui a également déclaré forfait pour Wmbledon), c'est le n°5 Dominic Thiem qui a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il ne disputerait pas les Jeux Olympiques de Tokyo. « J'ai une triste nouvelle à partager avec vous tous. Après avoir discuté avec mon équipe et analysé la situation, j'ai pris la décision très difficile de ne pas participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Pour moi, comme pour tous les athlètes, participer aux Jeux Olympiques et représenter mon pays est un immense honneur et cela rend cette décision encore plus difficile.Mon objectif est de travailler dur au cours des prochaines semaines, de donner le meilleur de moi-même à Wimbledon et de continuer à m'entraîner pour espérer défendre mon titre à l'US Open. Je suis jeune et j'espère pouvoir jouer pour l'Autriche aux Jeux Olympiques de Paris 2024.Le joueur de 27 ans n'a encore jamais disputé les Jeux Olympiques et passera donc encore son tour cette année. Une année qui est pour le moment ratée,L'Autrichien avait confié il y a quelques semaines qu'il vivait mal cette période de pandémie et de "bulles" à respecter dans le monde du tennis , surtout après l'euphorie de sa première victoire en Grand Chelem. Il espère désormais retrouver le moral, et son niveau de jeu, avec Wimbledon dans moins de deux semaines et surtout l'US Open, qu'il avait remporté la saison passée et où il souhaite briller à nouveau. Avec ce forfait, c'est en tout cas une belle chance de médaille qui s'envole pour l'Autriche. Un pays qui brille lors des JO d'hiver (232 médailles) mais beaucoup moins lors des JO d'été (87 au total, une seule à Rio en 2016, en voile).