Jo de Tokyo - Tennis : Sinner forfait lui aussi

Un forfait de plus dans le tableau masculin des Jeux Olympiques ! Après Rafael Nadal, Dominic Thiem ou encore Alexander Zverev, c'est Jannik Sinner, le grand espoir du tennis italien, annoncé comme un possible futur n°1 mondial, qui a annoncé son forfait pour le tournoi olympique de Tokyo, qui débutera dans trois semaines. Celui qui fêtera ses 20 ans le 16 août et est déjà classé au 23eme rang mondial a décidé de travailler son jeu, lui qui reste sur une élimination d'entrée au Queen's contre Jack Draper et à Wimbledon contre Marton Fucsovics. « Je ne prends en aucun cas cette décision à la légère, mais j'ai décidé de ne pas participer aux Jeux Olympiques cette année, écrit le natif de San Candido sur son compte Instagram. Je comprends que c'est un immense privilège et un honneur de représenter mon pays et j'espère vraiment le faire pendant de nombreuses années à venir. Cependant, le raisonnement derrière mon retrait est que je n'ai pas joué au meilleur de mes capacités lors des deux derniers tournois et que je dois me concentrer sur mon développement en tant que joueur. Je dois prendre ce temps pour travailler sur mon jeu complet. Mon objectif est d'être un meilleur joueur sur et en dehors du terrain et je ne sacrifierai jamais le travail pour le faire. Mon seul objectif est de m'améliorer. Je voulais être ouvert et honnête avec vous, les gars, et que vous compreniez mon processus de réflexion derrière ma décision. Je pense que c'est la meilleure décision pour mon avenir à long terme dans le jeu. »

24 victoires en 2021 pour Sinner

Alors qu’il avait débuté sa saison au 36eme rang mondial, Jannik Sinner a confirmé son potentiel durant les six premiers mois de l’année (24 victoires - 13 défaites). Il a débuté sa saison en remportant le Great Ocean Road Open de Melbourne, avant de tomber d’entrée à l’Open d’Australie, où il n’était pas tête de série, contre Denis Shapovalov. Il a ensuite disputé un quart de finale à Marseille (défaite contre Medvedev) et à Dubai (défaite contre Karatsev), avant de perdre en finale du Masters 1000 de Miami contre le surprenant Hubert Hurkacz. Sa saison sur terre battue a été très correcte, avec notamment une demi-finale à Barcelone (défaite contre Tsitsipas) et un huitième de finale à Roland-Garros perdu contre Rafael Nadal. Mais sa saison sur gazon a été un échec et il préfère donc profiter de son été pour travailler. Il n’est d’ailleurs inscrit dans aucun tournoi ces quatre prochaines semaines. Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego et Fabio Fognini représenteront à l'Italie aux JO, et Lorenzo Musetti pourrait récupérer le billet laissé libre par Sinner.